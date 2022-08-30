“المجلس الصحي السعودي” يوجه رسالة لأولياء الأمور

محمد بن مسعود - الدمام - وجه المجلس الصحي السعودي رسالة لأولياء الأمور،ناصحا إياهم بالحرص على توفير البطاقة الصحية لأبنائهم الطلاب.

وقال المجلس الصحي في تغريدة على “تويتر”: الطلبة المصابين بأمراض مزمنة مثل الصرع، السكري، القلب، الربو، وغيرها يجب أن يحملوا بطاقة دالة على إصابتهم.

وتابع: يجب على الأسرة التواصل مع المدرسة وتزويدهم بتفاصيل الحالة الصحية للطالب والأدوية، وما يجب فعله في حال الطوارئ والأعراض الدالة على وجود خطر ما.

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