“المجلس الصحي السعودي” يوجه رسالة لأولياء الأمور

محمد بن مسعود - الدمام - وجه المجلس الصحي السعودي رسالة لأولياء الأمور،ناصحا إياهم بالحرص على توفير البطاقة الصحية لأبنائهم الطلاب.
وقال المجلس الصحي في تغريدة على “تويتر”: الطلبة المصابين بأمراض مزمنة مثل الصرع، السكري، القلب، الربو، وغيرها يجب أن يحملوا بطاقة دالة على إصابتهم.
وتابع: يجب على الأسرة التواصل مع المدرسة وتزويدهم بتفاصيل الحالة الصحية للطالب والأدوية، وما يجب فعله في حال الطوارئ والأعراض الدالة على وجود خطر ما.
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