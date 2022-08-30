بقيمة 1.1 مليار دولار.. بايدن يعتزم إرسال أسلحة لتايوان ويسعى لموافقة الكونجرس

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار دعم إدارة بايدن والمشرعين الأمريكيين المستمر لحكومة تايوان، ولا سيما في الأنظمة العسكرية، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مطالبة الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان، تشمل 60 صاروخاً مضاداً للسفن و100 صاروخ جو-جو.

وتتضمن الحزمة كذلك تجديد العقد للتزويد برادارات المراقبة بقيمة 655.4 مليون دولار، حسب ما نقلته “العربية” عن صحيفة “بوليتيكو”.

وبالأمس، أعلنت السلطات التايوانية، أن الجيش الصيني مستمر في تنفيذ أنشطة عسكرية حول الجزيرة.

وأوضحت أنها تعتزم نشر نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيرة لمواجهة التهديد الصيني، مؤكدة أنها تقترح زيادة بأكثر من 12% في الإنفاق الدفاعي والعسكري على خلفية التوتر مع الصين.

وفي معرض ردها على المناورات الصينية، عرضت تايوان قبل أيام، مقاتلتها الأكثر تطورًا، وهي طائرة حربية أمريكية الصنع من طراز “إف 16 في” مزودة بصواريخ، حيث استعرضت خلال طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها الصين قبالة سواحل الجزيرة، مهارات مقاتلتها المتطورة.