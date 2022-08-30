تعليم نجران يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد “إبداع 2023”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلابها وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية ضمن الفئة العمرية (11 – 20 سنة) إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع2023” المسابقة العلمية التنافسية في مجال المشاريع والبحوث العلمية للعام الدراسي الحالي1444 هـ، من خلال الرابط التالي: https://www.mawhiba.org.

وأكدت الإدارة أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة أو الثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة, وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا وحضورياً من قبل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.