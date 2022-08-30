“شؤون الأسرة”: 6 طرق للتأديب الإيجابي للأبناء دون استخدام التعنيف اللفظي والجسدي

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أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية تقييم سلوك الأبناء دائما، مشددا على ضرورة تعزيز الإيجابية في تصرفاتهم والابتعاد عن التعنيف اللفظي والجسدي.
وأوصى المجلس بـ 6 طرق للتأديب الإيجابي للأبناء منها: تخصيص وقت لمناقشتهم والسماع لهم، والثناء وتقدير الأفعال الحسنة التي يقومون بها، وإشباع حاجة الطفل من التركيز والانتباه.
وأضاف أنه يجب تحديد السلوك السيئ والسلوك الجيد، وإشراك الأبناء في القرارات وحل المشكلات، إضافة إلى الحرمان من الامتيازات.
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Source akhbaar24
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