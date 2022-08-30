“الصحة” تقدم للأسر 6 إرشادات لتعزيز الصحة النفسية للطلاب

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قدمت وزارة الصحة، مجموعة من الإرشادات والنصائح التي تساعد الأسر على الاهتمام بتعزيز الصحة النفسية لأبنائهم وتحفيزهم على العودة للمدرسة.
وأوضحت الوزارة، أن الإرشادات تتضمن الاستماع لأحاديث الطالب المدرسية والتحاور معه، ومشاركته في حل ما يصعب عليه، وتفهم الصعوبات التي يواجهها.
ولفتت إلى أن النصائح تشمل تشجيع الطالب على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع أصدقائه، واكتشاف مواطن القوة والضعف والمساهمة في تعزيزها أو إصلاحها، والحرص على غرس التفكير الإيجابي له.
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Source akhbaar24
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