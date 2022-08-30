ماء جوز الهند: 8 فوائد هامة وطرق مختلفة لشربه

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يتحدث الكثير عن الطعم المميز والمختلف لماء جوز الهند، لكن هل يقتصر اختلافه على هذا الطعم المميز فقط؟ لنلقي نظرة سوياً من خلال الفقرات التالية على فوائد ماء جوز الهند المختلفة والعديدة لصحة الجسم، وعلى المعادن والمغذيات الموجود به التي تجعله مشروب صحي يجب تجربته ومعلومات أخرى هامة مفيدة، فاحرصوا على المتابعة.

ما هو ماء جوز الهند؟

ماء جوز الهند هو السائل الشفاف الموجود داخل ثمرة جوز الهند الخضراء، ويختلف عن لبن أو حليب جوز الهند الذي يتم صنعه من قطع جوز الهند (لحم جوز الهند) وطعم ماء جوز الهند حلو إلى حد ما، مع نكهة مشابهة لنكهة المكسرات ومنخفض في السكر والسعرات.

ويحتوي هذا الماء على الكثير من المعادن والفيتامينات والمواد المغذية.

القيمة الغذائية لماء جوز الهند يحتوي ماء جوز الهند على 94% ماء وكمية صغيرة جداً من الدهون، ويحتوي كوب واحد من هذا الماء (240 مللي) على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 60.

الكربوهيدرات: 15 جم.

السكر: 8 جرام.

الكالسيوم: 4% من الاحتياج اليومي المطلوب.

المغنيسيوم: 4% من الاحتياج اليومي.

الفوسفور: 2% من الاحتياج اليومي.

البوتاسيوم: 15% من الاحتياج اليومي.

فوائد ماء جوز الهند

تتضمن فوائد ماء الجوز المحتملة والمختلفة ما يلي:

1- غني بالبوتاسيوم

يحتوي كل كوب من ماء جوز الهند على 600 ملليجرام من البوتاسيوم، ويمثل هذا 16% من الاحتياج اليومي للجسم من هذا العنصر.

ويلعب البوتاسيوم دوراً حيوياً في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف الكلى وتقلصات العضلات.

ونظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم، يحتوي في المقابل على كمية أقل من الصوديوم، مما يجعله بديل مناسب للمشروبات الرياضية التي تمد الجسم بالطاقة، والتي تحتوي على كمية كبيرة من السكر والصوديوم، ويمكن شربه بعد ممارسة التمارين الرياضية الطويلة.

2- زيادة ترطيب الجسم

وفقاً لأكاديمية التغذية وعلم التغذية يُعتبر ماء جوز الهند بديل جيد للمشروبات مرتفعة السعرات الحرارية والسكر والكربوهيدرات مثل الصودا والعصائر، فكوب واحد منه يحتوي على كمية قليلة من السعرات، ما بين 40 إلى 60 سعر حراري.

ويجعله هذا مشروب مناسب لتزويد الجسم بترطيب أعلى.

ويمكن لأي شخص لا يستطيع شرب الماء العادي، استبداله بماء جوز الهند وشربه خلال اليوم لتحسين ترطيب الجسم.

وجدير بالذكر أن الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد في التالي:

تعزيز مستويات الطاقة.

تحسين الهضم.

تقليل ألم المفاصل.

التحكم في الوزن.

منع تكون حصوات الكلى.

تقليل الصداع.

تحسين صحة القلب.

3- تعزيز صحة العظام والأسنان

يحتوي ماء جوز الهند على العديد من المغذيات الأخرى إلى جانب البوتاسيوم، فيه نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد الكالسيوم في تعزيز صحة وقوة العظام والأسنان، كما يساعد العضلات للانقباض والعمل بطريقة صحيحة، فكوب واحد من هذا الماء يحتوي على ما يقرب من 56 مجم من الكالسيوم.

كما يساعد المغنيسيوم في تحريك الكالسيوم والبوتاسيوم داخل العضلات، ويساعد أيضاً في إنتاج الطاقة ووظائف الأعضاء، فكوب واحد من هذا الماء يحتوي على 60 مجم من المغنيسيوم.

ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا الماء لا يُعتبر مصدر مركز لهذه العناصر، لذا في العديد من الحالات يحتاج الجسم لاستخدام مصادر أخرى.

4- خفض ضغط الـدم

يمكن أن يعزز هذا الماء من صحة القلب، فوفقاً لدراسة قديمة يمكن أن يقلل هذا الماء من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد في تقليل أو خفض ضغط الـدم بسبب محتواه من البوتاسيوم.. وعلى الرغم من هذه النتائج المحتملة في تعزيز صحة القلب، إلا أنه يُنصح باتياع التوصيات الغذائية والعادات الصحية التي تدعم صحة القلب أيضاً.

5- التحكم في سكر الـدم

شرب ماء جوز الهند غير المحلى عوضاً عن المشروبات السكرية يمكن أن يساعد العديد من الأشخاص، وخاصة المصابين بمرض السكري، في التحكم في مستويات سكر الـدم، وذلك وفقاً لنتائج بعض التجارب الحيوانية.

ولكن يجب التنويه إلى أن هذا الماء يحتوي على نسبة من السكر الطبيعي، لذا يجب تقليل أو تنظيم الكميات التي يتم تناولها.

6- فوائد ماء جوز الهند للكلى

شرب ماء جوز الهند بشكل معتاد يمكن أن يُحسن من صحة الكلى، فوفقاً لدراسة تم إجراؤها عام 2018 ساعد هذا الماء في خسارة نسبة أكبر من السترات والبوتاسيوم والكلوريد أثناء التبول، مما يُشير إلى احتمالية مساعدة هذا الماء في التخلص من حصوات الكلى أو الوقاية من تكونهم.

7- فوائد ماء جوز الهند للبشرة

شرب الماء الخاص بجوز الهند أو وضعه على الجلد أو البشرة له تأثير مرطب، فبعض الدراسات الحيوانية أشارت إلى أن شرب هذا الماء يساعد في الوقاية من ضرر الجذور الجرة، وإذا ثبت صحة هذا في البشر، فيمكن أن يساعد هذا الماء في تقليل علامات الشيخوخة، ولكن ما زال الأمر بحاجة لمزيد من الدراسات.

ووفقاً لدراسة أخرى لعام 2017، اقترح بعض العلماء أن هذا الماء له تأثير وخصائص مضادة للميكروبات، مما يقترح أن وضع هذا الماء على الجلد أو البشرة يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب.

8- فوائد ماء جوز الهند للتخسيس

يحتوي كوب ماء جوز الهند النقي على ما يقرب من 45 سعر حراري فقط، مما يجعله بديل صحي للمشروبات السكرية الأخرى، وقد يساعد هذا في دعم المجهود المبذول لفقدان الوزن والتحكم فيه.

كما أن هذا الماء، وكما ذكرنا سابقاً يزيد من ترطيب الجسم، وقد يساعد هذا أيضاً في رحلة خسارة الوزن.

طريقة شرب ماء جوز الهند

يتوافر ماء جوز الهند في العديد من محلات بيع المواد الغذائية، ويجب قراءة الملصق جيداً والبحث عن الخيارات التي تُشير إلى أن المنتج 100% ماء جوز الهند ولا يحتوي على أي سكر مضاف أو مواد حافظة.

ويمكن شرب هذا الماء بالطرق التالية:

بعد أداء التمارين الرياضية لزيادة ودعم ترطيب الجسم.

يمكن شرب ماء جوز الهند على الريق أو مع الوجبات.

يمكن خلطه مع المشروبات الأخرى، فإذا لم تحب طعمه، يمكن إضافته لبعض المياه الفوارة أو استخدام في عصائر السموزي.

أضرار ماء جوز الهند

عادة ما يُعتبر هذا الماء آمن الاستخدام والشرب، وقد يتسبب في حدوث الانتفاخ أو اضطراب المعدة ولكن يحدث هذا بشكل نادر.

وعند تناوله بكميات كبيرة قد يكون له أضرار يجب الانتباه لها، منها: زيادة مستويات البوتاسيوم في الـدم، مما يؤدي لحدوث مشاكل في الكلى وعدم انتظام في ضربات القلب.

لا يُنصح بتناوله لمرضى التليف الكيسي، حيث يحتاج هؤلاء المرضى إلى زيادة مستويات الصوديوم ويحتوي هذا الماء على نسبة قليلة.

يمكن أن تتسبب الكميات الكثيرة في انخفاض ضغط الـدم.

التأثير على ضغط الـدم خلال وبعد الخضوع لأي جراحة، لذا يجب التوقف عن تناوله قبل أي جراحة محددة بأسبوعين على الأقل.

يمكن أن يتسبب أحياناً في الإصابة بالإسهال، نتيجة لزيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم.

ماء جوز الهند للحامل

قد ينصح البعض بأنه يمكن شربه أثناء الحمل حيث يمكن أن يساعد في تعويض ما تم فقده من الجسم بسبب غثيان الصباح، كما يمكن أن يستفيد الجنين من المغذيات الموجودة به، ولكن عادة ما يُنصح بتجنب شرب هذا الماء أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، نظراً لقلة الأدلة والأبحاث التي تدعم أمان شرب هذا الماء خلال هذه الفترة.

وإذا كنتِ ترغبين في شربه يجب استشارة الطبيب والتحدث معه لمناقشة الأضرار والفوائد أولاً وبصورة مفصلة.



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Source akhbaar24

