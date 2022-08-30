طقس اليوم.. سحب رعدية بعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة.. وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة. وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة والرياض وتبوك، و42 درجة في المدينة المنورة والدمام وبريدة، و40 درجة في جدة، و31 درجة في أبها).

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