وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية» للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الشهادة الجامعية؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير عام الشراكات والتعاون الدولي
ـ مدير عام المشتريات
ـ أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال
ـ مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات
ـ أخصائي البيانات وذكاء الأعمال
ـ مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 30 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)
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Source almnatiq
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