︎
.
أتاح تطبيق “توكلنا”، إضافة واستعراض بطاقة الإقامة المميزة للمُقيمين عبر المحفظة الرقمية، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة.
وأوضح التطبيق، أن الخدمة تمكن المُستفيدين من استعراض بطاقة الإقامة المميزة التي تصدر للمُقيمين في المملكة وفق نظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية ويحصل عليها المُتقدم وبعد استيفاء الشروط النظامية لذلك من خلال المحفظة الرقمية في التطبيق.
ولفت إلى أن طريقة الدخول للخدمة تبدأ بالدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات ثم اختيار المحفظة الرقمية، وبعدها يقوم المُستخدم من خلال قسم الوثائق الشخصية اختيار قسم (هوية المقيم).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “توكلنا” يُتيح إضافة واستعراض بطاقة الإقامة المميزة للمُقيمين عبر المحفظة الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.