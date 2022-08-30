“توكلنا” يُتيح إضافة واستعراض بطاقة الإقامة المميزة للمُقيمين عبر المحفظة الرقمية

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أتاح تطبيق “توكلنا”، إضافة واستعراض بطاقة الإقامة المميزة للمُقيمين عبر المحفظة الرقمية، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة.

وأوضح التطبيق، أن الخدمة تمكن المُستفيدين من استعراض بطاقة الإقامة المميزة التي تصدر للمُقيمين في المملكة وفق نظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية ويحصل عليها المُتقدم وبعد استيفاء الشروط النظامية لذلك من خلال المحفظة الرقمية في التطبيق.

ولفت إلى أن طريقة الدخول للخدمة تبدأ بالدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات ثم اختيار المحفظة الرقمية، وبعدها يقوم المُستخدم من خلال قسم الوثائق الشخصية اختيار قسم (هوية المقيم).

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Source akhbaar24

