شاهد.. كائن غريب يظهر في النماص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق ظهور حيوان نادر في مرتفعات النماص.
وتباينت تعليقات المغردين على المقطع، حيث علق بعضهم بأن هذا الحيوان هو من أنواع الثعالب، بينما علق آخرون بقوله إن الحيوان في المقطع هو سننار، وقال آخرون إنه حيوان “النمس”.
بنيما علق آخرون بقوله “نسميه عندنا في جازان بالسبسوب”، بينما قال آخر إنه حيوان “الوشق”.
وقال مغرد “هذا من زمان ما شفته نسميه سبسوب ، ويفترس الدجاج والطيور”.
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