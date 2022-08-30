بضوابط محددة.. السماح للشركات والأفراد بجمع تبرعات لأعمال الخير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الوقت الحالي، على تنظيم يسمح للأفراد والشركات بجمع التبرعات لأوجه الخير، وفق ضوابط محددة.
النظام الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط جمع التبرعات من خلال تراخيص لممارسة النشاط والإشراف المالي والإداري على عمليات التبرع والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير من خلال نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقدًا أو عينًا لوجه من وجوه البر أو النفع العام.
ووفقا للنظام سيقتصر ممارسة النشاط على المنشآت الوطنية فقط بعد الحصول على الترخيص ويجوز باستثناء من المجلس للمواطنين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص، بحسب صحيفة “المدينة”.
وحدد النظام بعض المحظورات، منها جمع التبرعات من خلال البطاقات البنكية
يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الوقت الحالي، على تنظيم يسمح للأفراد والشركات بجمع التبرعات لأوجه الخير، وفق ضوابط محددة.
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النظام الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط جمع التبرعات من خلال تراخيص لممارسة النشاط والإشراف المالي والإداري على عمليات التبرع والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير من خلال نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقدًا أو عينًا لوجه من وجوه البر أو النفع العام.
ووفقا للنظام سيقتصر ممارسة النشاط على المنشآت الوطنية فقط بعد الحصول على الترخيص ويجوز باستثناء من المجلس للمواطنين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص، بحسب صحيفة “المدينة”.
وحدد النظام بعض المحظورات، منها جمع التبرعات من خلال البطاقات البنكية
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