إليك أهم أعراض نقص فيتامين ب12 وكيفية علاجه من هنا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اعراض نقص فيتامين ب12 قد تصيب مناطق الجسم المختلفة، فهذا الفيتامين يلعب دورا مهما في العديد من الوظائف في الجسم، فهو يدخل في الصحة النفسية وصحة الأعصاب وغيرها، لذلك سنتعرف على هذه الأعراض، وهل نقص فيتامين ب12 خطير؟

اعراض نقص فيتامين ب12 فيتامين ب12 يساهم في العديد من العمليات والوظائف مثل تكوين الحمض النووي إلى جانب خلايا الدم الحمراء، وبالرغم من توافره في العديد من الأطعمة، إلا أن العديد من الأشخاص يعانون من نقصه فينتج عن ذلك العديد من الأعراض التي تظهر على الجسم، ومنها:

مشاكل الجهاز الهضمي قد ينتح عن نقص هذا الفيتامين في الجسم حدوث بعض المشكلات في الجهاز الهضمي، ومنها الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو الشعور بالغثيان وتكون الغازات، وهي أعراض قد يشعر بها كل من الكبار والأطفال أيضا

مشاكل بوظائف الدماغ ويتمثل ذلك في ملاحظة وجود مشكلة بالذاكرة والتركيز أيضا، ويعتبر كبار السن أكثر عرضة لملاحظة هذا الأثر الجانبي لنقص فيتامين ب12

اعراض نقص فيتامين ب12 على الأعصاب قد يلاحظ بعض الأشخاص وجود مشكلة في بعض مناطق الجسم مثل القدمين واليدين، مثل الشعور بالوخز أو الحرقان فيهما، أو ملاحظة التنميل، وقد يرجع ذلك إلى العلاقة بين نقص فيتامين ب12 والاعتلال العصبي السكري، لذلك مرضى السكري الذين يتناولون دواء ميتفورمين يكونون أكثر عرضة لمشكلة نقص فيتامين 12، بسبب احتمالية تسبب الدواء في خفض القدرة على امتصاص هذا الفيتامين

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كما يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 ظهور بعض الأعراض المتعلقة بالأعصاب الأخرى مثل الشعور بالصداع، بل وقد يكون لنقص الفيتامين علاقة بالإصابة بالاكتئاب، وذلك لأن هذا الفيتامين مهم جدا لصحة الجهاز العصبي، مما قد ينتج عن نقصه ظهور بعض المشاكل الخاصة بالصحة العقلية

علامات نقص فيتامين ب12 الأخرى

شحوب البشرة

الشعور بالضعف والتعب

الشعور بالصداع

مشاكل بالفم واللسان مثل الإصابة بالالتهاب

فقدان الشهية

ظهور بعض المشاكل في الأعصاب مثل ضعف العضلات والوخز والتنميل وملاحظة وجود مشكلة في المشي

الشعور بالخفقان في القلب والإحساس بضيق التنفس

ظهور أعراض فقر الدم

هل نقص فيتامين b12 يسبب الوسواس؟ صحيح أن نقص فيتامين ب12 قد يكون له علاقة بالصحة العقلية، ولكن فيما يخص الوسواس تحديدا، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد إن كان يوجد علاقة بينهما

هل نقص فيتامين ب12 يسبب دوخة؟ الإجابة نعم.. فمن أعراض نقص فيتامين ب12 الشعور بالدوار والدوخة، كما قد ينتج عنه حالة تعرف بالرنح وينتج عنها اختلال في التوازن وتنسيق المشي والحركة

أسباب نقص فيتامين ب12 إن كنت تسأل ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث نقص هذا الفيتامين؟ فالإجابة قد تكون العوامل التالية:

مشاكل المعدة ومنها ضعف بطانة المعدة

تقدم العمر، مما يجعل عملية امتصاص الفيتامين صعبة أكثر

شرب الكحوليات والإدمان عليها

الإصابة ببعض الأمراض منها فقر الدم الخبيث، وأمراض الأمعاء مثل كرون أو الداء البطني

تناول بعض أنواع الأدوية مثل أدوية الحموضة وأدوية مرض السكري

اتباع نظام غذائي نباتي خالي من المنتجات الحيوانية مثل الحليب والبيض