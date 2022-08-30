4 برامج جديدة تطلقها هيئة تقويم التعليم والتدريب للتحسين التعليم

محمد بن مسعود - الدمام - تسعي المملكة في توفير كافة الخدمات من دعم المرحلة التعليمية للطلاب والطالبات من أجل تميز مستقبلهم العلمي والمهني

لهذا قام الطلاب والطالبات بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة من أجل معرفة كافة التفاصيل لهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول الخدمات التعليمية

إعلان الهيئة

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقديم مجموعة من الخدمات وذلك من أجل تميز الطلاب والطالبات السعوديين، الوصول إلي العالمية

وصرحت الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، أن الهيئة تعمل على تقديم عدد ن الخدمات لدعم المرحل التعليمية في المملكة العربية السعودية من أجل مستقبل علمي مهني

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وجاءت تلك الخدمات ال 4 كالآتي من أجل تعليم أفضل وتعزيز القدرات

برنامج منافس

هو برنامج مقدم من قبل الهيئة من أجل دعم الرحلة التعليمية وذلك من خلال تحسين التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في المدارس وهذا بجانب مستوي مدرسة الأبناء مقارنة بغيرها من المدراس المختلفة

مؤشر الترتيب يعمل مؤشر الترتيب علي تحفيز عملية التنافس بشكل إيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم عن طريق ترتيبها ووفقًا لمتوسط درجات الطلاب في الاختبارات المعيارية التي تطرحها الهيئة

اختبار الموهوبين

هو برنامج أطلقته الهيئة من اكتشاف الموهوبين والمبدعين وبعد ذلك من أجل التمكين من أجل نفع الوطن في المستقبل

تقويم المدارس واعتمادها

هو البرامج ال4 التي اطقته الهيئة وذلك يدخل من ضمن الخدمات التي طرحتها الهيئة لدعم الرحلة التعليمية وتقوم المدارس واعتمادها يهدف إلي تحسين الجودة والأداء وهذا سوف يؤدي إلي التميز