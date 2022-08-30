متخصص في الخراطة: الشطرنج كان سبب دخولي للمجال الحرفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

روى النجار حسن محمد المتخصص في الخراطة، سبب دخوله المجال الحرفي، واستخدامه للخشب المحلي بدلًا من الجاهز، وورشته الواقعة بجدة التاريخية

سبب دخوله المجال الحرفي

وقال محمد لقناة العربية ، إنه بدأ الدخول في حرفة الخراطة بعد الاهتمام من خلال التسلية وملء وقت الفراغ حتى أصبحت هواية بعد أن قضى عليها ساعات كثيرة تصل إلى 12 ساعة، ليهوى هذا المجال

وأضاف أنه منذ صغره وهو يهوى النجارة، وفي عام 2015 تعرف على الخراطة التي شدته وجعلته يبحث عنها ويتعمق فيها، لافتًا إلى أن سبب دخوله المجال الحرفي في البداية هو أمنيته في صنع الشطرنج، ليدخل عالم الخراطة

وأشار: في عام 2017 بدأت مع أول مخرطة وكانت ورشة منزلية حيث تعلمت بشكل ذاتي عن طريق اليوتيوب

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حرفة تقليدية

ولفت إلى أن حرفة الخراطة تعد حرفة تقليدية منذ مئات السنين، وأعطته زاوية 97 المتواجدة في مدينة جدة التاريخية الفرصة لاكتساب المهارة والتعمق في العمل بشكل أكبر وإنشاء ورشته الخاصة

وأكد أن المخرطة تحب الخشب الخام، وليس المقصوصة أو الجاهزة، حيث يستخدم الأخشاب المحلية خلال العمل، ولا يقص الأشجار إلا عندما تقطعها البلدية