“سعود الطبية” توضح أبرز المعلومات حول حشرة “القمل” وطرق العلاج والوقاية منها

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز المعلومات حول حشرة “القمل” والأعراض الخاصة به وأسباب العدوى وطرق العلاج والوقاية منه.

وأكدت المدينة، أن القمل يُعد من الحشرات الطفيلية التي لا تمتلك أجنحة وتعيش في فروة الرأس والشعر وتتغذى على كميات صغيرة من الدم، وتؤدي إلى تهيجات جلدية.

وبيّنت أن أعراض الإصابة بالقمل تشمل الحكة الشديدة المتكررة ووجود بيض القمل، حيث تكون العدوى من خلال الاتصال المباشر من الرأس إلى الرأس ومشاركة الأدوات.

ولفتت إلى أن علاجه يكون باستعمال شامبو ضد القمل ومحلول لقتله ومشط خاص به، فيما تكون الوقاية منه من خلال تجنب تفتيش شعر الأطفال في المدارس باستخدام نفس الأدوات (كالمسطرة أو القلم).

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Source akhbaar24

