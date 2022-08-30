︎
.
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز المعلومات حول حشرة “القمل” والأعراض الخاصة به وأسباب العدوى وطرق العلاج والوقاية منه.
وأكدت المدينة، أن القمل يُعد من الحشرات الطفيلية التي لا تمتلك أجنحة وتعيش في فروة الرأس والشعر وتتغذى على كميات صغيرة من الدم، وتؤدي إلى تهيجات جلدية.
وبيّنت أن أعراض الإصابة بالقمل تشمل الحكة الشديدة المتكررة ووجود بيض القمل، حيث تكون العدوى من خلال الاتصال المباشر من الرأس إلى الرأس ومشاركة الأدوات.
ولفتت إلى أن علاجه يكون باستعمال شامبو ضد القمل ومحلول لقتله ومشط خاص به، فيما تكون الوقاية منه من خلال تجنب تفتيش شعر الأطفال في المدارس باستخدام نفس الأدوات (كالمسطرة أو القلم).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “سعود الطبية” توضح أبرز المعلومات حول حشرة “القمل” وطرق العلاج والوقاية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.