هل كثرة النمل بالبيت تدل على العين والحسد ؟.. شيخ يجيب

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المناطق-متابعات

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إن وجود النمل في البيت لا يدل على العين أو الحسد، وأن ما يشاع بخصوص ذلك لا أصل له.

وأوضح الشيخ الخثلان –عبر تويتر – أن النمل وغيره مجرد حشرات ليس لها علاقة بالعين أو الحسد أو المس، وأن ما يتردد بشأن ذلك هو خرافات شائعة بين بعض الناس.

وأشار إلى أن وجود النمل بالبيت يكون لأسباب مختلفة كأن تبحث عن طعام لها، ويجب علينا إنكار مثل هذا الكلام المرسل الذي ليس عليه دليل.

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/هل-كثرة-وجود-النمل-في-البيت-يدل-على-الإصابة-بالعين-أو-الحسد-سعد_الخثلان-درس_الخثلان-.mp4

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