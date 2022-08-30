“الهلال الأحمر” يستعرض أخطاء تقع عند إسعاف شخص يعاني من انسداد مجرى الهواء

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استعرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أخطاء إسعافية تحدث عند إسعاف شخص يُعاني من انسداد مجرى الهواء “الغصة”.
وأوضحت الهيئة، أن الأخطاء التي تقع عند إسعاف شخص يُعاني من انسداد مجرى الهواء “الغصة” تتضمن الضرب على ظهر المُصاب بـ”الغصة”، أو محاولة إعطائه الماء.
ونوهت إلى أنه في حال الانسداد الشديد لمجرى الهواء بحيث لا يستطيع المُصاب السعال أو الكلام أو التنفس يتم تطبيق طريقة الضغطات البطنية حتى خروج الجسم الغريب.
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Source akhbaar24
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