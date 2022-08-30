سقوط 5 قذائف هاون بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

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سقطت خمس قذائف هاون على الأقل اليوم قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.
وقال مصدر أمني عراقي في بيان صحفي، إن السفارة الأمريكية فعّلت صافرات الإنذار داخل المبنى نتيجة سقوط القذائف بالقرب من محيطها.
ولم يشر المصدر إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما لم يكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم.
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Source almnatiq
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