ضبط 10 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنتزه السودة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في منتزه السودة.

وأوضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على «تويتر»، أن عقوبة إشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى 3000 ريال، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المضبوطين. وحثَّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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