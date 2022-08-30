شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم الرياضي يصدر قراره النهائي في قضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر ‏مركز التحكيم الرياضي، قراره النهائي في قضية محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع النصر.

التحكيم الرياضي يصدر قراره النهائي في قضية كنو

حيث أوضحت صحيفة "الجزيرة"، أن مركز التحكيم الرياضي، قرر إيقاف نادي الهلال فترتين من التسجيل، بالإضافة إلى تغريمه 20 مليون ريال.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارًا قبل بضعة أشهر، بإيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الهلال من القيد، لمدة فترتين، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية.

يأتي ذلك بسبب توقيع محمد كنو، مع نادي النصر ثم تجديد عقده مع نادي الهلال، وهو ما دفع إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، لتقديم شكوى ضد اللاعب وناديه الهلال.

جدير بالذكر أن النصر افتتح مشواره في بطولة دوري روشن السعودي بفوز أمام الوحدة بهدف دون رد، فيما فاز الهلال بثنائية نظيفة أمام الخليج، في الجولة الأولى.