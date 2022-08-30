2.5 مليار ريال تخرج من التداول الورقي في شهر

ووفقاً للرصد، انخفضت العملة الورقية المتداولة لكافة الفئات (5، 10، 50، 100، 500 ريال)، وسجلت انخفاضاً ملحوظاً في تداولاتها.
وكانت العملة الورقية الأكبر فئة 500 ريال تراجعت بنسبة 1.33%؛ لتصبح قيمة العملة المتداولة نحو 144.89 مليار ريال، بخروج نحو 1.95 مليار ريال، فيما تراجعت العملة الورقية فئة 100 ريال بنسبة 1.47% لتصل إلى 22.99 مليار ريال، بخروج نحو 343.84 مليون ريال، أما العملة الورقية فئة 50 ريالاً فتراجعت بنسبة 2.19% لتبلغ قيمة العملة المتداولة 5.9 مليار ريال، بعد أن كانت 6.03 مليار ريال.
وسجلت العملة الورقية فئة 10 ريالات تراجعاً نسبته 2.42% لتصل القيمة الإجمالية للعملة المتداولة إلى 1.52 مليار ريال، بعد أن كانت 1.56 مليار ريال، بخروج 37.61 مليون ريال من فئة 10 ريالات من التداول. وكانت العملة الورقية فئة 5 ريالات سجلت أعلى نسبة بما يعادل 2.69% من إجمالي عملاتها الموجودة في شهر. وبلغت قيمة العملات الموجودة حالياً 1.33 مليار ريال، بعد أن كانت 1.36 مليار ريال، وذلك بخروج 36.77 مليار ريال من التداول.
وفي ما يختص بالتجارة الإلكترونية والمبيعات التي تمّت عبر بطاقة «مدى» بلغت في شهر واحد نحو 10.28 مليار ريال، تزامن معها ارتفاع عدد العمليات بنسبة 3.04% لتصل إلى 50.12 مليون عملية، كثاني أعلى مستوى تاريخي لها.
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