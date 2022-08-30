مقـتل 20 متظاهراً في المنطقة الخضراء ببغداد.. والحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - لقي 20 شخصاً من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مصرعهم بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد؛ جراء أعمال عنف.
وأعلنت الحكومة العراقية وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي اليوم (الثلاثاء)؛ وذلك بسبب إعلان فرض حظر تجوال في البلاد.
واندلعت مواجهات عنيفة إثر إعلان “الصدر” اعتزاله العمل السياسي، كما عمت المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة العراقية والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات، حالة من الفوضى طيلة الساعات الماضية.
وكشفت إحصائية طبية حديثة عن ارتفاع عدد القـتلى إلى 20 شخصاً من أنصار الصدر، إلى جانب إصابة نحو 350 متظاهراً بعضهم بالرصاص والبعض الآخر جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
في السياق نفسه، أقدم محتجون من أنصار زعيم التيار الصدري على إغلاق ميناء أم قصر أحد أكبر الموانئ العراقية، وسط تأكيدات رسمية بأن العمل لا يزال جارياً في الميناء دون تعطيل.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس (الإثنين) فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد بدءاً من الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، لحقها إعلان آخر بفرض حظر التجوال في كل أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة السابعة مساءً.
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