“التجارة” توضح اشتراطات إصدار سجل تجاري بشكل فوري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت وزارة التجارة، الاشتراطات الخاصة بإصدار سجل تجاري بشكل فوري بعد تحديد النشاط المراد مزاولته إلكترونياً.
وبيّنت الوزارة، أن الشروط تتضمن ألا يقل عمر المُتقدم عن 18 سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال.
ونوهت إلى أنه بإمكان الشخص ممارسة نشاطه التجاري، في حال لم تكن المهنة المدونة في الأحوال المدنية “موظف حكومي”.
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