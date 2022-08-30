“الأرصاد” يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وتبوك والشرقية وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على السيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرجة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

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وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب والفطيحة وبيش وجازان وفرسان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البَرَد وسيول على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.