بعد تكدس البضائع في الموانئ .. قرار حكومي خلال 72 ساعة بشأن أزمة الدولار في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة ستصدر قرارات خلال 72 ساعة لتوفير الدولار، بهدف حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ والتخفيف منها.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وتسير في اتجاه إيجابي، لافتا إلى أن الصندوق لم يطالب بإلغاء الدعم عن رغيف العيش وإلغاء الدعم بالكامل، بل أكد في مباحثاته، دعم برامج الحماية الاجتماعية، موضحا أن الصندوق تحدث عن إدارة المبادرات والجهة المسئولة عنه، ولم يطالب بإلغاء المبادرات التي أطلقها البنك المركزي

وأوضح وزير المالية، أن قيمة القرض التي تستهدف مصر الحصول عليها لم يتم تحديدها بعد، لأن ذلك يتم بعد دراسة وتحليل، مشيرا إلى أن الذهاب لـ صندوق النقد الدولي ليس بالضرورة، للحصول على تمويل لكن يمكن أن يكون بهدف إصلاحات هيكلية، منوها بأن مصر طلبت بشكل رسمي التعاون مع صندوق النقد الدولي بدون الحصول على تمويل قبل حرب روسيا وأوكرانيا، وبعدها تغير القرار للحصول على تمويل.

ولفت محمد معيط، وزير المالية، إلى أن تغير سعر الصرف بزيادة سعر الدولار جنيها واحدا يرفع الدين العام بقيمة 83 مليار جنيه.