رئيسة الحكومة التونسية تلتقي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بالعاصمة التونسية نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباجانوا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون المشترك، وإقامة علاقات تجارية بين البلدان الأفريقية؛ للتصدي للتحولات والتغيرات العالمية، خاصةً في مجالي الأمن الغذائي والطاقي

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