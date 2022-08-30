تحذير من خطأ فادح أثناء قيادة السيارة قد يسبب إصابات خطيرة

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يحذر خبراء قيادة السيارات من خطورة ارتفاع حرارة المحرك لاسيما في فصل الصيف، مع ارتفاع حرارة الأجواء لمستويات قياسية في بعض البلدان

ويؤكد الخبراء، أنه في حال ارتفعت الحرارة، يجب عدم فتح غطاء الرادياتر الخاص بتبريد السيارة، والانتظار حتى برودة المحرك

ويتسبب فتح غطاء الرادياتير أثناء سخونة المحرك، في تدفق الماء المغلي وقد يتسبب في إصابة السائق بحروق خطيرة وتشوهات

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Source almnatiq

