سياسي / رئيسة الحكومة التونسية تلتقي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

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تونس 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس

التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بالعاصمة التونسية نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباجانوا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون المشترك، وإقامة علاقات تجارية بين البلدان الأفريقية؛ للتصدي للتحولات والتغيرات العالمية، خاصةً في مجالي الأمن الغذائي والطاقي.

//انتهى//

01:10ت م

0005 تونس 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بالعاصمة التونسية نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباجانوا.وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون المشترك، وإقامة علاقات تجارية بين البلدان الأفريقية؛ للتصدي للتحولات والتغيرات العالمية، خاصةً في مجالي الأمن الغذائي والطاقي.//انتهى//01:10ت م0005 www.spa.gov.sa/2380072 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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