أفكار أبناء المدينة بتوقيع الرؤية الجديدة.. “رؤى المدينة” يعيد للمواقع التاريخية وهجها بجوار المسجد النبوي (فيديو)

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كشف أعضاء من فريق مشروع رؤى المدينة، النقاب عن تفاصيل إضافية في المشروع بعد أيام قليلة من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاقه.

وعرض الفريق المكون من خبراء سعوديين بمجالات متعددة، صوراً للأفكار والخطط المزمعة للمضي قدماً بالمشروع لأهدافه الكبيرة، بتحقيق أهداف الرؤية والوصول لـ 30 مليون زائر سنوياً إلى جانب تحقيق المكان لأعلى درجات الكمال والرفاهية، وذلك في مزرعة تاريخية قريبة من الموقع.

وأوضح أعضاء من الفريق أن المشروع روعي فيه أن تكون المباني والمساحات صديقة للبيئة وأن تكون أطوال المباني متدرجة بشكل لا يؤثر على إبقاء منارات المسجد النبوي هي الأعلى في المكان.

وأضافوا أن المشروع روعي فيه كذلك المحافظة على المواقع التاريخية والأثرية وتطويرها إلى جانب المشروعات الصحية والمساحات الخضراء والمفتوحة التي تقترب من أن تكون 63% من المساحة الإجمالية للمشروع التي تناهز المليون ونصف متر مربع.

يذكر أن مشروع رؤى المدينة يستهدف الوصول لقدرة استقبال كبيرة للزائرين والمعتمرين قبل عام 2030، وبنقلة نوعية عمرانية وإنسانية في المكان للمحافظة على مكتسباته التاريخية.



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Source akhbaar24

