«التعاون الإسلامي»: نتابع ببالغ الانشغال الأحداث الخطيرة في العراق

︎ . المناطق_جدة تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ببالغ الانشغال الأحداث الخطيرة الجارية على الساحة العراقية. ويحث الأمين العام للمنظمة، معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأطراف العراقية على ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه. ويؤكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي الى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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