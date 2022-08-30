الكرواتي فيليب براداريتش يرفض أي تسوية مع الأهلي

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كشفت مصادر، عن موقف محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الكرواتي فيليب براداريتش، من أجل فسخ إدارة النادي عقده بالتراضي.

وقالت المصادر، لـ”سبورت 24“، إنه لا تزال المحاولات يائسة لإيجاد تسوية بين إدارة الأهلي وبراداريتش، لفسخ عقده بالتراضي.

وأوضحت المصادر، إلى أن اللاعب يعارض بشدة أي تسوية ودية لفسخ عقده بالتراضي، ويطالب النادي بدفع قيمة الشرط الجزائي كاملًا.



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Source akhbaar24

