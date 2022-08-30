278 سيارة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا - #عاجل

ضبطت الإدارة العامة للمرور 24954 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال الثلاثة الأشهر الماضية من 2022 (مايو ويونيو ويوليو) قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 278 مركبة مخالفة يوميا، وذلك ضمن الحملة الميدانية ضد مخالفة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأمكن المخصصة لهذه الفئة من المجتمع حيث تهيب دائما إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتتراوح قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية ما بين 500 و900 ريال سعودي، وفي حال تعذر الوصول إلى المركبة وعدم تجاوب صاحبها فيتم الحجز على المركبة المخالفة، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف في مواقفهم.

مايو

6173 مركبة مخالفة

5 مايو

1956 مركبة مخالفة

12 مايو

1931 مركبة مخالفة

19 مايو

2286 مركبة مخالفة

يونيو 12526 مركبة مخالفة

2 يونيو

2473 مركبة مخالفة

9 يونيو

2599 مركبة مخالفة

16 يونيو

2573 مركبة مخالفة

23 يونيو

2581 مركبة مخالفة

30 يونيو

2300 مركبة مخالفة

يوليو

4893 مركبة مخالفة

7 يوليو

1663 مركبة مخالفة

21 يوليو

1313 مركبة مخالفة

28 يوليو

1917 الإجمالي لثلاثة أشهر

24954 مركبة مخالفة