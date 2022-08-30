278 سيارة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا - #عاجل

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأمكن المخصصة لهذه الفئة من المجتمع حيث تهيب دائما إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
وتتراوح قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية ما بين 500 و900 ريال سعودي، وفي حال تعذر الوصول إلى المركبة وعدم تجاوب صاحبها فيتم الحجز على المركبة المخالفة، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف في مواقفهم.
مايو
6173 مركبة مخالفة
5 مايو
1956 مركبة مخالفة
12 مايو
1931 مركبة مخالفة
19 مايو
2286 مركبة مخالفة
يونيو 12526 مركبة مخالفة
2 يونيو
2473 مركبة مخالفة
9 يونيو
2599 مركبة مخالفة
16 يونيو
2573 مركبة مخالفة
23 يونيو
2581 مركبة مخالفة
30 يونيو
2300 مركبة مخالفة
يوليو
4893 مركبة مخالفة
7 يوليو
1663 مركبة مخالفة
21 يوليو
1313 مركبة مخالفة
28 يوليو
1917 الإجمالي لثلاثة أشهر
24954 مركبة مخالفة
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