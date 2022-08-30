شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، قبل مواجهات الجولة الثانية من المسابقة.

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023، يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

موعد مباراة ضمك والخليج في دوري روشن السعودي جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية

وإليكم جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مواجهات الجولة الثانية:

1- أوديون إيجالو - الهلال - هدف وحيد

1- آرون بوبندزا - الشباب - هدف وحيد

1- هارون كمارا - الاتحاد - هدف وحيد

1- جي مبينزا - الطائي - هدف وحيد

1- محمد الكويكبي - الاتفاق - هدف وحيد

1- موسى ماريجا - الهلال - هدف وحيد

1- سعد بقير - أبها - هدف وحيد

1- ليندر تاوامبا - التعاون - هدف وحيد

1- فينسنت أبو بكر - النصر - هدف وحيد

1 - عبد الفتاح آدم - أبها - هدف وحيد