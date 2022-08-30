اخبار السعوديه

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض " سبورت 365"، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، قبل مواجهات الجولة الثانية من المسابقة. 

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية 

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023، يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري. 

موعد مباراة ضمك والخليج في دوري روشن السعودي

txt

جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية

وإليكم جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مواجهات الجولة الثانية:

1- أوديون إيجالو - الهلال - هدف وحيد
1- آرون بوبندزا - الشباب - هدف وحيد
1- هارون كمارا - الاتحاد - هدف وحيد
1- جي مبينزا - الطائي - هدف وحيد
1- محمد الكويكبي - الاتفاق - هدف وحيد
1- موسى ماريجا - الهلال - هدف وحيد
1- سعد بقير - أبها - هدف وحيد
1- ليندر تاوامبا - التعاون - هدف وحيد
1- فينسنت أبو بكر - النصر - هدف وحيد
1 - عبد الفتاح آدم - أبها - هدف وحيد

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا