شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب دوري روشن السعودي، قبل مواجهات الجولة الثانية من المسابقة.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الثانية

وتبدأ منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وإليكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية:

1- الاتحاد 3 نقاط

2- الشباب 3 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- التعاون 3 نقاط

5- الطائي 3 نقاط

6- أبها 3 نقاط

7- ضمك 3 نقاط

8- النصر 3 نقاط

9- الرائد دون نقاط

10- الاتفاق دون نقاط

11- الوحدة دون نقاط

12- الفيحاء دون نقاط

13- الفتح دون نقاط

14- الخليج دون نقاط

15- الباطن دون نقاط

16- العدالة دون نقاط