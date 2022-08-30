شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ضمك والخليج في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ونظيره الخليج، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة ضمك والخليج في دوري روشن السعودي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ضمك ونظيره الخليج، في ثاني جولات دوري روشن السعودي، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل ضمك المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد الخليج في المركز الرابع عشر دون رصيد.

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ضمك والخليج، عبر قناة SSC الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي.