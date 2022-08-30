شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الطائي والعدالة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مع نظيره العدالة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الطائي والعدالة في دوري روشن السعودي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي العدالة والطائي، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الطائي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد العدالة في المركز السادس عشر دون رصيد.

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الطائي والعدالة، عبر قناة SSC، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي.