شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يستعجل النصر للرد على طلب ضم ثنائي العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدت إدارة نادي الرائد، رغبتها في الحصول على خدمات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الرائد يستعجل النصر للرد على طلب ضم ثنائي العالمي

وطلبت إدارة نادي الرائد، الحصول على خدمات أحد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محمد قاسم أو حمد آل منصور.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن إدارة نادي الرائد، طلبت الحصول على خدمات أحدهما بنظام الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلبت إدارة نادي الرائد، سرعة الرد من إدارة نادي النصر، من أجل ضم أحدهما قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سوف تغلق يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.