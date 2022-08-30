شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الظهور الأول للإسباني ألفارو جوانزاليس في تدريبات النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر المدافع الإسباني ألفارو جوانزاليس، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، للمرة الأولى، مساء اليوم الإثنين.

الظهور الأول للإسباني ألفارو جوانزاليس

وكان نادي النصر، قد أعلن قبل ساعات عن التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جوانزاليس، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح نادي النصر أنه تعاقد مع ألفارو جوانزاليس، بعقد يمتد حتى موسم واحد فقط، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وشارك ألفارو جوانزاليس، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة التعاون.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره التعاون، في ثاني جولات دوري روشن السعودي، يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.