شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نادي النصر الليبي محمد العالم يقترب من الفهود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



اقترب مسئولو نادي التحدي الليبي ؛ من حسم صفقة اللاعب الشاب محمد العالم، الجناح الأيسر، خلال فترة الانتقالات الحالية في ليبيا قبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب مصادر داخلية من نادي التحدي، فإن الاتفاق مع اللاعب، لتدعيم الجبهة اليسرى لصفوف الفريق والاستثمار في لاعب نادي الشمال حاليًا وابن مؤسسة النصر سابقًا

وأشار على ان، هناك تدخلات من أندية اخرى في الدوري الممتاز للظفر بخدمات لاعب منتخب الشباب سابقًا لحسم الصفقة.

وأوضح، أن اللاعب صاحب العشرين ربيعًا من المواهب الشابة الواعدة في ليبيا بعد تسجيل 5 أهداف والمساهمة في ثلاثة اخرى خلال 9 مباريات مع فريق الشمال كأساسي في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيسر