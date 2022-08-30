«التعاون الإسلامي»: نتابع ببالغ الانشغال الأحداث الخطيرة في العراق

محمد بن مسعود - الدمام - ويحث الأمين العام للمنظمة، معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأطراف العراقية على ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه. ويؤكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي الى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

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