اخبار الخليج – «الخارجية» تدعو البحرينيين في بغداد إلى توخّي الحذر

محمد بن مسعود - الدمام - دعت سفارة مملكة البحرين في بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق ضرورة توخّي الحيطة الحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهةً بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية، ولطلب المساعدة من السفارة الاتصال على سفارة البحرين في بغداد أو القنصلية العامة في النجف أو مكتب المتابعة في وزارة الخارجية.

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