اخبار الخليج – تسجيل 197 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 303 حالات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3142 في يوم الاثنين 29 أغسطس 2022، وأظهرت تسجيل 197 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 303 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 668169.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 1569 حالة، منها 11 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى حالة واحدة في العناية المركزة.