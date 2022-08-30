أمير حائل ونائبه يعزيان الطريفي بوفاة فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءَهما لأسرة الطريفي بوفاة فقيدهم عبدالرحمن الطريفي رحمه الله، أحد منسوبي وكالة إمارة منطقة حائل للشئون الأمنية.

وعَبَّرَ سموُّهما خلال اتصال هاتفي بأشقاء الفقيد عن مواساتهما لهم وللأسرة ولأقاربهم كافة, سائلين الله بأن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمَ الجميع الصبرَ والسلوان.

أخبار قد تهمك

من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسموِّهما على المواساة والوقفة غير المستغربة, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، مؤكدين إيمانهم العميق بما كتب الله وبما قدر.