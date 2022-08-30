محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سقطت 5 قذائف هاون على الأقل اليوم قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية. وقال مصدر أمني عراقي في بيان صحفي، إن السفارة الأمريكية فعّلت صافرات الإنذار داخل المبنى نتيجة سقوط القذائف بالقرب من محيطها. ولم يشر المصدر إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما لم يكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 5 قذائف هاون قرب سفارة أمريكا في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.