بعد هروبه.. حرق مقر حزب الدعوة التابع لـ نوري المالكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نشرت وسائل إعلام مختلفة ، مساء اليوم الإثنين، أنباء عن حرق مقر حزب الدعوة التابع لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في بابل جنوب العراق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات فيديو يظهر طائرة هليكوبتر من نوع Mi-17 تخرج من المنطقة الخضراء وتتجه لجهة غير معلومة.

وبحسب الفيديو المتداول تظهر أصوات الحشود على الأرض التي تنادي على رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وتنعته بالجبان الهارب.

كما اقتحم عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر في الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء.

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وأوضحت أن هذا جاء بعد لحظات من إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم.

وقبلها، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه قرر اعتزال العمل السياسي وبشكل نهائي.

وأكد الصدر غلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، مع غلق الصفحات التابعة للتيار على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حاول أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي، اجتياز الحاجز الأمني والتوجه صوب الجسر المعلق.

وفي مقطع فيديو بثته قناة العربية، اقتحم أنصار التيار الصدري قاعات القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء في بغداد، حتى وصلوا إلى غرفة الرئيس.