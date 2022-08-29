شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الرائد والوحدة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ونظيره الوحدة، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الرائد والوحدة في دوري روشن السعودي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الرائد والوحدة، يوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي دون نقاط، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر دون رصيد.

وتنقل المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الوحدة والرائد، عبر قنوات SSC، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي.