شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أبها يتعاقد مع نجم الدوري الإيطالي السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ابها التعاقد بشكل رسمي مع صفقة جديدة اليوم الأثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجارى لدعم صفوف الفريق خلال بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.

أبها يتعاقد مع لاعب إنتر ميلان السابق

وتمكن فريق أبها السعودي من التعاقد مع الإكوادوري فيبليبي كايسيدو لاعب فريق جنوي الإيطالي والذي كان معار في الموسم المنصرم في صفوف فريق إنتر ميلان، بعدما حصل علىه الفريق السعودي لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لمدة موسم آخر وهي صفقة انتقال حر ومجانية تمامًا.

ونشر أبها تغريدة رسمية عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة وكتب عليه:"الإكوادور هي الدولة الوحيدة التي يعني اسمها خط الاستواء".

وبحسب شبكة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في الأرقام فإن قيمة اللاعب الإكوادوري التسويقية تبلغ 1.5 مليون يورو وكانت أعلى قيمة للاعب تعود إلى عام 2013 عندما كان يلعب فريق لوكوموتيف الروسي وانتقل إلى الجزيرة الإماراتي بقيمة 8 مليون يورو.