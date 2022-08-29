شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الباطن والفتح في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، ونظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الباطن والفتح في دوري روشن السعودي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الفتح والباطن، يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الفتح المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي دون نقاط، فيما يتواجد الباطن في المركز الخامس عشر دون رصيد أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة الباطن والفتح

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الفتح والباطن، في ثاني جولات دوري روشن السعودي، عبر قنوات SSC الناقل الحصري للبطولة.