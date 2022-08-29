شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الاتفاق في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة، وضيفه الاتفاق، يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الاتفاق

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله، حمدان الشمراني

في خط الوسط.. عبدالرحمن العبود، طارق حامد، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، ايجور كورنادو

في الهجوم.. رومارينهو

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره العدالة، في أولى جولات دوري روشن السعودي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.