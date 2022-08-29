شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الفيحاء، يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفيحاء

في حراسة المرمى.. عبد الله المعيوف

في خط الدفاع.. علي أل بليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد

في خط الوسط.. جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، ماتيوس بيريرا، أندريه كاريلو

وفي خط الهجوم.. سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو

ويدخل الهلال اللقاء محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر دون نقاط.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره الخليج، بثنائية مقابل لا شيء، في أولى جولات دوري روشن السعودي.